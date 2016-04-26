CodeBaseSeções
StochCandles - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1015
Avaliação:
(6)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

Autor: Christof Risch (iya)

Indicador StochCandles. Candles desenhados com base no indicador Stochastic. Veja no fórum.

Indicador StochCandles

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7979

