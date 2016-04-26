Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
StochCandles - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1015
- Avaliação:
-
- Publicado:
Autor: Christof Risch (iya)
Autor: Christof Risch (iya)
Indicador StochCandles. Candles desenhados com base no indicador Stochastic. Veja no fórum.
Indicador StochCandles
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7979
