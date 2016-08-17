Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
i-CAi_Digit_HTF - indicador para MetaTrader 5
1468
Indicador i-CAi_Digit com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período do gráfico do indicador (timeframe)
Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador i-CAi_Digit.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador i-CAi_Digit_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16022
DSSBressertSign
Indicador de sinal semáforo com base no algoritmo do indicador DSSBressert.PFE
Oscilador com uso de algoritmo de cálculo semelhante ao AMA de Kaufman.
PFE_HTF
Indicador PFE com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.Exp_i-CAiChannel_System_Digit
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador i-CAiChannel_System_Digit.