PFE - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1502
- 1502
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
giampiero.raschetti@gmail.com
Oscilador com uso de algoritmo de cálculo semelhante ao AMA de Kaufman.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 22.08.2008.
Fig.1. Indicador PFE
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16020
