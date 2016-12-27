代码库部分
指标

SMI_Correct - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
1474
(14)
真实作者:

transport_david

基于Blau的"动量，方向和背离(Momentum, Direction, and Divergence)" 一书中 SMI 指标的变种。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。

本指标最初是使用 MQL4 语言编写的，并首先于2008年9月26日发布于代码库中。

图1. SMI_Correct 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15988

