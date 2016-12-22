加入我们粉丝页
使用奇异频谱分析的方法提取趋势并过滤噪声。调整指标参数可以控制提取的趋势和噪声过滤阈值的平滑度。
交易策略的时间边际确定将数据完美分割为趋势, 低频和高频附加成份, 随后是信号重建。指标 (平滑趋势) 不像传统的滤波方法和平滑均值, 因此不会有相位延迟, 。
趋势指标基于 "卡特彼勒" 方法, 涉及将价格系列扩展为附加成份。它不要求系列是固定的, 知道趋势模型或其周期的存在信息即可 [1-4]。
开发的指标所具有的能力允许平滑系列, 提取趋势并 (通过选择初始价格系列模型的调整参数) 考虑振荡器在更小时间尺度上的贡献加成 — 滤除 "噪声" 波动 。
指标参数
主要参数为:
- SegmentLength — 在价格系列 "最后历史" 片段的长度。
- SegmentLag — 卡特彼勒长度。从片段长度内 1/4 到 1/2 的范围内选择。影响成份的可辨别性和趋势平滑性。
- EigMax — 主要成份数量 (分割模式)。定义信号子空间的维度并考虑不同尺度的波动。
- EigNoiseFlag — 计算主要成份数量的标志, 在模式的 "固定" 数量和允许的噪声值之间切换。选项 = 0,1,2。
- EigNoiseLevel — 计算期间如果 EigNoiseFlag != 0. 覆盖 EigMax, 在全部序列 "波动能量" 中允许的噪音占比。
EigNoiseFlag 选项的整数参数:
- 0 - 信号空间维度是固定的: [1,EigMax] ( EigNoiseLevel 忽略。如果 EigMax 大于允许值, 则限制为允许值)。
- 1 — 单独模式的数值占数值总和的份额不小于指定误差 EigNoiseLevel。EigMax 自动被选择。
- 2 — 总份额模式不同于 "一" (全部) 不超过 EigNoiseLevel。EigMax 自动选择。
参数的典型选择和影响:
- SegmentLength — 在数据历史结束时价格系列片段的长度。它的选择基于历史稳定性, 以及或多或少的数据或策略周期变化的均匀性质。
- SegmentLag — 为独立模式设置 "滤波器宽度" 维度 (反比)。影响价格图表波动性的平滑性, 和趋势的调整。
- EigMax — 为 "信号" 子空间的维度设置有用的信息。设置 "噪音" 阀值。
- EigNoiseLevel — 设置系列总色散中的 "噪声" 值。应指定为 百分比。
实现
在 CCaterpillar.mqh 文件中实现的 CCaterpillar 类包括计算趋势所需的一切, 除了线性代数过程 (使用 ALGLIB 库进行轨迹矩阵的奇异分割)。文件中呈现的代码包括类成员和过程的描述。
指标操作所需文件:
- 1) MQL5\Include\SSA\CCaterpillar.mqh
- 2) MQL5\Indicators\SingularMA.mq5
- ALGLIB 库 (我与很多人一起, 感谢谢尔盖·博奇卡诺夫提供的神奇 ALGLIB 数值方法库)
用法的特殊性
由于计算量负载过高, 不建议将数据片段设置为大于 300 个值。最好使用 150-200。您可以随时切换到另一个图表计算周期, 以覆盖更大的历史记录间隔。
建议在片段长度的 1/3 到 1/2 的范围内修改 "caterpillar" 窗口。如果窗口超过片段的一半, 则由于轨迹的对称性和其转置的矩阵, 等效于该长度的片段, 相对于片段的中间对称。小窗口长度不提供某些模式的信息定量均化和分割。
如果在价格系列的图形界面中存在缓慢的数据流, 则可能的解决方案可以是: a) 降低片段长度; b) 在 OnCalculate 函数里增加重计算分割参数 ReCalcLim。
图例.1. 5 分钟周期两条趋势 SSA(120,50,4), SSA(50,20,7) 和移动均线 MA(14)
图例. 2. 1 小时周期。两条趋势 SSA(120,50,4), SSA(50,20,7) 和移动均线 MA(14)
图例. 3. 1 日周期两条趋势 SSA(120,50,4), SSA(50,20,7) 和移动均线 MA(14)
使用奇异分析来实现这种形式的趋势指标是一个基本的例证。在金融部门普遍使用 SSA 方法来分析和预测时间序列, 见 [5-7]。
