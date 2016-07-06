Выделение тренда и фильтрация шумов с помощью метода Сингулярного Спектрального Анализа. Управление параметрами индикатора позволяет управлять гладкостью выделяемого тренда и порогом фильтрации шума.

Оптимальная декомпозиция данных на трендовую, низкочастотные и высокочастотные аддитивные составляющие с последующей реконструкцией сигнала определяется временным горизонтом торговой стратегии. Индикатор (сглаженный тренд) не имеет фазовых запаздываний в отличие от методов обычной фильтрации и сглаженного среднего.



Индикатор тренда на основе метода "Гусеница" предполагает разложение ряда цен на аддитивные составляющие. При этом не требуется стационарности ряда, знания модели тренда, сведений о наличии периодических составляющих и их периодах [1-4].

Возможности реализованного индикатора позволяют сглаживать ряд, выделять тренд и, выбирая параметры подстройки модели под исходный ряд цен, учитывать или подавлять вклад от слагаемых осциллирующих на меньшем масштабе времени — фильтровать"шумовые" колебания.







Параметры индикатора

Основными параметрами являются:

SegmentLength — длина фрагмента "новейшей истории" ряда цен. SegmentLag — длина гусеницы. Выбирается в интервале от 1/4 до 1/2 длины фрагмента. Влияет на разделимость составляющих и гладкость тренда. EigMax — число главных компонент (мод разложения). Определяет размерность подпространства сигналов и учет колебаний разного масштаба. EigNoiseFlag — флаг расчета числа главных компонент, для переключения между режимами "фиксированное" число мод и величина допускаемого шума. Варианты = 0,1,2. EigNoiseLevel — допускаемый процент вклада шума в суммарную "энергию колебаний" ряда, если EigNoiseFlag != 0. Переопределяет EigMax в процессе вычислений.

Варианты целого параметра EigNoiseFlag: 0 — размерность пространства сигнала фиксирована: [ 1,EigMax ] ( EigNoiseLevel игнорируется. Если EigMax больше возможного, то ограничивается возможным).

] ( игнорируется. Если больше возможного, то ограничивается возможным). 1 — удельный вклад собственного значения отдельной моды в общую сумму значений не менее заданной ошибки EigNoiseLevel . EigMax подбирается автоматически.

. подбирается автоматически. 2 — учитываются моды, чей удельный суммарный вклад отличается от "единицы" (полный) не более чем на EigNoiseLevel. EigMax подбирается автоматически. Типичный выбор и влияние параметров: SegmentLength — длина фрагмента ряда цен в конце истории данных. Выбирается исходя из стабильности истории и более-менее однородного характера изменения данных, либо периода стратегии.

— длина фрагмента ряда цен в конце истории данных. Выбирается исходя из стабильности истории и более-менее однородного характера изменения данных, либо периода стратегии. SegmentLag — задает размерность "ширину фильтра" для отдельных мод (обратно пропорционально). Влияет на гладкость и подстройку тренда под изменчивость графика цен.

— задает размерность "ширину фильтра" для отдельных мод (обратно пропорционально). Влияет на гладкость и подстройку тренда под изменчивость графика цен. EigMax — задает размерность подпространства "сигнала" с полезной информацией. Устанавливает порог "шума" .

— задает размерность подпространства "сигнала" с полезной информацией. Устанавливает порог "шума" . EigNoiseLevel — задает величину "шума" в суммарной дисперсии ряда. Указывать в ПРОЦЕНТАХ .





Программная реализация

Класс CCaterpillar, реализованный в файле CCaterpillar.mqh, включает все необходимое для расчетов тренда, кроме процедур линейной алгебры (для сингулярного разложения траекторной матрицы используется библиотека ALGLIB). Представленный в файле код включает описания для членов и процедур класса.

Для работы индикатора требуются файлы:

1) MQL5\Include\SSA\CCaterpillar.mqh

2) MQL5\Indicators\SingularMA.mq5

3) Библиотека ALGLIB (присоединяюсь к многим, благодарным Сергею Бочканову за предоставленную замечательную библиотеку численных методов ALGLIB)





Особенности использования

Не стоит задавать фрагмент данных более 300 значений из-за большой вычислительной нагрузки. Оптимально 150-200. Всегда можно перейти на другой период отсчетов графика для охвата большей истории.

Окно "гусеницы" разумно менять в интервале 1/3-1/2 длины фрагмента. Если окно превышает половину фрагмента, то в силу симметрии траекторной и транспонированной ей матрицы, это эквивалентно окну с длиной, симметричной относительно середины фрагмента. Малая длина окна не дает качественного усреднения и разделения информации по отдельным модам.

Если наблюдается замедленное поступление данных в графическом интерфейсе ряда цен, то возможными решениями будут: а) уменьшить длину фрагмента; б) увеличить параметр дискретности пересчета ReCalcLim в функции OnCalculate.

Рис.1. Период 5 мин. Два тренда SSA(120,50,4), SSA(50,20,7) и скользящее среднее MA(14)





Рис. 2. Период 1 час. Два тренда SSA(120,50,4), SSA(50,20,7) и скользящее среднее MA(14)





Рис. 3. Период 1 день. Два тренда SSA(120,50,4), SSA(50,20,7) и скользящее среднее MA(14)

Применение сингулярного анализа для реализации индикатора тренда в данном виде является базовой иллюстрацией. Широкое применение методов ССА в финансовой сфере для анализа и прогнозирования временных рядов представлено в [5-7].







Литература