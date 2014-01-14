Autor real:

Witold Wozniak

Stochastic RVI é um Oscilador Estocástico padrão aplicado aos valores do indicador RVI (Relative Vigor Index) ao invés do preço.

O oscilador Estocástico padrão não consegue reagir sobre os ciclos de mercado ou volatilidade. Ele usa cálculos fixos para os períodos e não se ajusta aos ciclos do mercado em constante mutação. O indicador Stochastic RVI não tem essa desvantagem e pode ser ajustado para a volatilidade do mercado em andamento.

O indicador é inspirado pelo artigo de John Ehlers, "Using The Fisher Transform", publicado em novembro de 2002 na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities". O sistema de negociação mais simples para trabalhar com este indicador é equivalente ao Oscilador Estocástico ou RVI: Linha principal/sinal em cruzamento, linha zero para fuga, entrar e sair para as áreas de sobre-comprada e sobre-vendida, as divergências do indicador com o gráfico de preços.



