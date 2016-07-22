Indicador FRASMAv2 com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

O conselheiro Exp_FRASMAv2 baseia-se nas alterações de cor da média móvel FRASMAv2.

A ideia deste indicador de média móvel baseia-se em dar à barra com um maior volume maior peso no cálculo da média.

Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador clássico Williams’ Percent Range com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para o seu smartphone.