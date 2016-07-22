CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

FDI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1101
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Индикатор FDI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período do gráfico do indicador (timeframe)

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador FDI.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador FDI_HTF

Fig.1. Indicador FDI_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15818

Exp_FRASMAv2 Exp_FRASMAv2

O conselheiro Exp_FRASMAv2 baseia-se nas alterações de cor da média móvel FRASMAv2.

FRASMAv2_HTF FRASMAv2_HTF

Indicador FRASMAv2 com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Volume_Weighted_MA Volume_Weighted_MA

A ideia deste indicador de média móvel baseia-se em dar à barra com um maior volume maior peso no cálculo da média.

iWPRSignAlert iWPRSignAlert

Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador clássico Williams’ Percent Range com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para o seu smartphone.