CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

iRSISign_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1393
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador iRSISign_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador iRSISign, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.

Se, na barra selecionada, a tendência continuar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto gráfico sob a forma da seta para a direita, cuja cor corresponde à direção da tendência. Se, na barra selecionada, a tendência mudar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto sob a forma da seta apontando na diagonal, cuja cor corresponde à direção da tendência.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada do indicador iRSISign: 
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Parâmetros de entrada do indicador                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // Ativo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H4;             // Timeframes do indicador para o cálculo do indicador
uint ATR_Period=14;
input uint                 RSIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;
input uint UpLevel=70;                                 // Nível de sobrecompra
input uint DnLevel=30;                                 // Nível sobrevenda

  2. Parâmetros de entrada do indicador iRSISign_HTF_Signal necessários para visualizar o indicador:
    //---- configurações de exibição visual do indicador
input uint SignalBar=0;                                // Número da barra para obtenção do sinal (0 - barra atual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Название для меток индикатора
input color Upsymbol_Color=clrMediumTurquoise;         // Cor do símbolo de crescimento
input color Dnsymbol_Color=clrLightSalmon;             // Cor do símbolo de queda
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Cor do nome do indicador
input uint Symbols_Size=60;                            // Tamanho de símbolos do sinal
input uint Font_Size=10;                               // Tamanho da fonte do nome do indicador
input int X_1=5;                                       // Deslocação do nome na horizontal
input int Y_1=-15;                                     // Deslocação do nome na vertical
input bool ShowIndName=true;                           // Exibição do nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Ângulo de colocação
input uint X_=0;                                       // Deslocação horizontal
input uint Y_=20;                                      // Deslocação vertical

  3. Parâmetros de entrada do indicador iRSISign_HTF_Signal necessários para emitir alertas ou sinais sonoros:
    //---- configurações de alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Opção de mostra da ativação
input uint AlertCount=0;                     // Número de alertas fornecidos

Se você planeja usar vários indicadores iRSISign_HTF_Signal num gráfico, para cada um deles será o seu Symbols_Sirname variável de cadeia de valor (o nome das marcas indicadoras).

Para trabalhar com o indicador, coloque o arquivo do indicador compilado iRSISign.mq5 na pasta diretório_dados_do_terminal\MQL5\Indicators do terminal do cliente.

Imagens:

Fig.1. iRSISign_HTF_Signal. Sinal de continuação de tendência

Fig.1. iRSISign_HTF_Signal. Sinal de continuação de tendência

Fig.2. Indicador iRSISign_HTF_Signal. Sinal para entrar no mercado

Fig.2. Indicador iRSISign_HTF_Signal. Sinal para entrar no mercado

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15804

iWPRSign_HTF_Signal iWPRSign_HTF_Signal

O indicador iWPRSign_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador iWPRSign, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.

Exp_iDeMarkerSign Exp_iDeMarkerSign

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador iDeMarkerSign.

Harami Harami

Indicador para determinar os padrões de Harami.

FRASMAv2 FRASMAv2

Média móvel adaptável usando fractais.