iWPRSign_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

O indicador iWPRSign_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para negociar, usando o indicador iWPRSign, na barra selecionada, como um objeto gráfico com indicação de cores da tendência ou direção da transação que, além disso, ao ter sinais para negociação, emite alertas ou sinais sonoros.

Se, na barra selecionada, a tendência continuar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto gráfico sob a forma da seta para a direita, cuja cor corresponde à direção da tendência. Se, na barra selecionada, a tendência mudar, o indicador emitirá um sinal mediante um objeto sob a forma da seta apontando na diagonal, cuja cor corresponde à direção da tendência.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada do indicador iWPRSign: 
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Parâmetros de entrada do indicador                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // Ativo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H4;             // Timeframe do indicador para o cálculo do indicador
uint ATR_Period=14;
input uint WPRPeriod=14;
input int UpLevel=-30; //Nível de sobrecompra
input int DnLevel=-70; //Nível de sobrevenda

  2. Parâmetros de entrada do indicador iWPRSign_HTF_Signal necessários para visualizar o indicador:
    //---- configurações de exibição visual do indicador
input uint SignalBar=0;                                // Número da barra para obtenção do sinal (0 - barra atual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Nome para etiqueta do indicador
input color Upsymbol_Color=clrMediumSeaGreen;          // Cor do símbolo de crescimento
input color Dnsymbol_Color=clrIndianRed;               // Cor do símbolo de queda
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Cor do nome do indicador
input uint Symbols_Size=60;                            // Tamanho do símbolo
input uint Font_Size=10;                               // Tamanho da fonte do nome do indicador
input int X_1=5;                                       // Deslocação do nome na horizontal
input int Y_1=-15;                                     // Deslocação do nome na vertical
input bool ShowIndName=true;                           // Exibição do nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Ângulo de colocação
input uint X_=0;                                       // Deslocação horizontal
input uint Y_=20;                                      // Deslocação vertical

  3. Parâmetros de entrada do indicador iWPRSign_HTF_Signal necessários para emitir alertas ou sinais sonoros:
    //---- configurações de alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Opção de mostra da ativação
input uint AlertCount=0;                     // Número de alertas fornecidos

Se você planeja usar vários indicadores iWPRSign_HTF_Signal num gráfico, para cada um deles será o seu Symbols_Sirname variável de cadeia de valor (o nome das marcas indicadoras).

Para trabalhar com o indicador, coloque o arquivo do indicador compilado iWPRSign.mq5 na pasta diretório_dados_do_terminal\MQL5\Indicators do terminal do cliente.

Imagens:

Fig.1. iWPRSign_HTF_Signal. Sinal de continuação de tendência

Fig.1. iWPRSign_HTF_Signal. Sinal de continuação de tendência

Fig.2. Indicador iWPRSign_HTF_Signal. Sinal para entrar no mercado

Fig.2. Indicador iWPRSign_HTF_Signal. Sinal para entrar no mercado

