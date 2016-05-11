CodeBaseSeções
Indicadores

Trand - indicador para MetaTrader 4

Victor Chebotariov
Visualizações:
1671
Avaliação:
(9)
Publicado:
O indicador Trand pode ser usado para entrar/sair do mercado. A linha vermelha mostra a direção do movimento, a verde mostra a tendência. A linha verde crescente mostra que o movimento é direcional, o movimento da linha verde para baixo ou de lado significa uma correção ou uma lateralização.



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8229

