CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Bibliotecas

CMIDI - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1460
Avaliação:
(36)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
incmidi.mqh (5.03 KB) visualização
\MQL5\Experts\
emidi.mq5 (4.68 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A classe para controlar o dispositivo MIDI está localizado no arquivo IncMIDI.mqh. O exemplo da sua utilização está representado no arquivo eMIDI.mq5.

Sequência para utilizar a classe CMIDI

  1. Conecte um arquivo com uma classe:
    #include <IncMIDI.mqh>
  2. Declare uma classe:
    CMIDI m;
  3. Transferir programa de música usando o método SetMusic(string & aMusic[]).

  4. Ativar a reprodução utilizando o método Play(bool aSynch=true). Se aSynch é verdadeiro, a reprodução é executada de modo simultâneo no ciclo com pausas utilizando a função Sleep(). Se aSynch é falso, o play é realizado em modo simultâneo, além da possibilidade de parar a reprodução usando o método Stop() . Para o Expert Advisor trabalhar em modo simultâneo a partir da função OnChartEvent(), deve ser chamado o método ChartEvent().

  5. Chame o método Stop() após a conclusão do trabalho O método é necessário para o fechamento do dispositivo MIDI, caso contrário executa novamente e você deverá reiniciar o terminal.

Programa de Música

Programa de música é registrada na array da string. Em único elemento da matriz é escrito uma lista de ações. Ações são escritos por uma vírgula. Em primeiro lugar um comando, um sinal de igual e um valor de comando são escritos. Os seguintes comandos estão disponíveis:

  • Tick - tempo em milissegundos através do qual todos os comandos de um elemento da array serão executados. Define a volume com o qual a play é executado.
  • Volume - o nível de volume, de 0 até 100.
  • VolumeL - o volume do canal esquerdo, de 0 até 100.
  • VolumeR - o nível de volume do canal direito, de 0 sté 100.
  • Instrument - seleção do instrumento musical, de 0 até 127.
  • NoteDN - pressione uma tecla. O número 60 corresponde a nota "do" da oitava principal, 61 - "C para sharp", 62 - para "re", etc.
  • NoteUP - solte a tecla. Muitos instrumentos não poderão serem liberados usando uma tecla, o som desaparece em si e em outra situação, algumas teclas são obrigatórias que sejam pressionadas.

É possível tirar os acordes, por exemplo, "NoteDN=57, NoteDN=60, NoteDN=64". Uma possível brincadeira paralela com vários instrumentos, por exemplo, "Instrument=1, NoteDN=60, Instrument=123, NoteDN=60". O volume dos diferentes instrumentos não podem ser alterados, tudo é jogado no mesmo volume, mas você pode alterar o volume das diferentes partes do jogo, por exemplo:

"Tick=1500, Instrument=123, Volume=100, NoteDN=60",
"VolumeL=0, VolumeR=100, NoteDN=64",
"VolumeL=100, VolumeR=0, NoteDN=57",
"Volume=50, NoteDN=67, NoneDN=57",
"Volume=25, NoteDN=64, NoneDN=67"

Os métodos da classe CMIDI 

  • void ChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) - chamada de função ao usar o jogo em modo simultâneo.
  • void Play(bool aSynch=true) - habilitar a reprodução. Se asynch é falso, a partir da função OnChartEvent o método ChartEvent() deve ser chamado.
  • void Stop() - parar o play em reprodução simultânea. Parar a reprodução e fechar o dispositivo.
  • void SetMusic(string & aMusic[]) - o envio de uma array como um programa de música.
  • void SetEventID(ushort aID) - estabelecer um número de evento personalizado. É necessário ao usar a reprodução no modo simultâneo. Não é necessário chamar, o valor padrão é 1.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1555

XRSX XRSX

Índice de Força Relativa com uma variação dinâmica dos níveis de sobrecompra / sobrevenda e a possibilidade de selecionas os algoritmos de suavização.

i-Friday_Sig i-Friday_Sig

Sinais de entradas e saídas do sistema "Efeito Sexta-feira".

Stalin Stalin

Stalin é um indicador de «sinal», uma vez que fornece ao trader pontos de entrada precisos no mercado.

MD5 Hash MD5 Hash

Cálculo de uma sequência de 32 dígitos MD5-hash a partir da array de bytes transmitida.