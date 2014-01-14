A classe para controlar o dispositivo MIDI está localizado no arquivo IncMIDI.mqh. O exemplo da sua utilização está representado no arquivo eMIDI.mq5.

Sequência para utilizar a classe CMIDI

Conecte um arquivo com uma classe:

#include <IncMIDI.mqh> Declare uma classe:

CMIDI m; Transferir programa de música usando o método SetMusic(string & aMusic[]).

Ativar a reprodução utilizando o método Play(bool aSynch=true). Se aSynch é verdadeiro, a reprodução é executada de modo simultâneo no ciclo com pausas utilizando a função Sleep(). Se aSynch é falso, o play é realizado em modo simultâneo, além da possibilidade de parar a reprodução usando o método Stop() . Para o Expert Advisor trabalhar em modo simultâneo a partir da função OnChartEvent(), deve ser chamado o método ChartEvent().

Chame o método Stop() após a conclusão do trabalho O método é necessário para o fechamento do dispositivo MIDI, caso contrário executa novamente e você deverá reiniciar o terminal.

Programa de Música

Programa de música é registrada na array da string. Em único elemento da matriz é escrito uma lista de ações. Ações são escritos por uma vírgula. Em primeiro lugar um comando, um sinal de igual e um valor de comando são escritos. Os seguintes comandos estão disponíveis:

Tick - tempo em milissegundos através do qual todos os comandos de um elemento da array serão executados. Define a volume com o qual a play é executado.

- tempo em milissegundos através do qual todos os comandos de um elemento da array serão executados. Define a volume com o qual a play é executado. Volume - o nível de volume, de 0 até 100.

- o nível de volume, de 0 até 100. VolumeL - o volume do canal esquerdo, de 0 até 100.

- o volume do canal esquerdo, de 0 até 100. VolumeR - o nível de volume do canal direito, de 0 sté 100.

- o nível de volume do canal direito, de 0 sté 100. Instrument - seleção do instrumento musical, de 0 até 127.

- seleção do instrumento musical, de 0 até 127. NoteDN - pressione uma tecla. O número 60 corresponde a nota "do" da oitava principal, 61 - "C para sharp", 62 - para "re", etc.

- pressione uma tecla. O número 60 corresponde a nota "do" da oitava principal, 61 - "C para sharp", 62 - para "re", etc. NoteUP - solte a tecla. Muitos instrumentos não poderão serem liberados usando uma tecla, o som desaparece em si e em outra situação, algumas teclas são obrigatórias que sejam pressionadas.

É possível tirar os acordes, por exemplo, "NoteDN=57, NoteDN=60, NoteDN=64". Uma possível brincadeira paralela com vários instrumentos, por exemplo, "Instrument=1, NoteDN=60, Instrument=123, NoteDN=60". O volume dos diferentes instrumentos não podem ser alterados, tudo é jogado no mesmo volume, mas você pode alterar o volume das diferentes partes do jogo, por exemplo:

"Tick=1500, Instrument=123, Volume=100, NoteDN=60" , "VolumeL=0, VolumeR=100, NoteDN=64" , "VolumeL=100, VolumeR=0, NoteDN=57" , "Volume=50, NoteDN=67, NoneDN=57" , "Volume=25, NoteDN=64, NoneDN=67"

Os métodos da classe CMIDI