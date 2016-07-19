Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
DonchianChannelsCloud - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 1344
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
O indicador Canal Donchian com preenchimento de fundo para a cor do interior do canal.
Fig.1. Indicador DonchianChannelsCloud
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15479
