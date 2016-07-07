代码库部分
XTRIX - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XTRIX.mq5 (8.88 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务


指标 TRIX 提供改变平均算法的能力。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1. XTRIX

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15472

