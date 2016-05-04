Индикатор Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Elliott_Wave_Oscillator_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок

Индикатор XDPO_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора XDPO_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок