Relative Vigor Index (RVI) - indicador para MetaTrader 5

O ponto principal do indicador técnico Relative Vigor Index (RVI) é que no mercado altista, o preço de fechamento, como regra, deve ser maior que o preço de abertura.

Isto é o contrário do mercado baixista. Assim, a ideia por trás do Relative Vigor Index é que o vigor ou a energia do movimento é estabelecida por onde os preços terminam no fechamento.

Para normalizar o índice para a faixa de negociação diária, divida a variação de preço pelo alcance máximo de preços no dia. Para fazer um cálculo mais suave, utiliza-se a Média Móvel Simples. 10 é considerado o melhor período. Para evitar prováveis ambiguidades, é preciso construir uma linha de sinal, que é uma média móvel ponderada simetricamente de 4 períodos do RVI. A concordância de linhas serve como um sinal compra ou venda.

Indicador Relative Vigor Index

Fórmula:

O cálculo de RVI é semelhante ao Stochastic Oscillator.

No entanto, o Índice de Vigor compara os níveis relativos de fechamento e de abertura, e não o preço mínimo como é feito pelos oscilador Estocástico. O indicador é calculado como o valor igual à variação do preço real para o período, normalizados para o intervalo máximo de variação de preços para este período, por exemplo, horas ou dias.

RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)

onde:

OPEN - preço de abertura;
HIGH - preço máximo;
LOW - preço mínimo;
CLOSE - preço de fechamento.

Geralmente, o RVI é exibido por duas linhas:

1. A primeira linha é construída da mesma maneira que o RVI, mas em vez da diferença entre preços de abertura e fechamento e entre máximas e mínimas, se utilizam as somas das médias móveis ponderadas simetricamente de 4 períodos. Ou seja, a média ponderada simetricamente de 4 períodos do numerador é calculada:

MovAverage = (CLOSE-OPEN) + 2 * (CLOSE-1 - OPEN-1) + 2 * (CLOSE-2 - OPEN-2) + (CLOSE-3 - OPEN-3)

onde:

  • CLOSE - preço de fechamento atual;
  • CLOSE-1, CLOSE-2, CLOSE-3 - preços de fechamento de 1, 2 e 3 períodos atrás;
  • OPEN - preço de abertura atual;
  • OPEN-1, OPEN-2, OPEN-3 - preços de abertura de 1, 2 e 3 períodos atrás.

Em seguida, a média móvel ponderada simetricamente de 4 períodos do denominador é encontrada:

RangeAverage = (HIGH-LOW) + 2 x (HIGH-1 - LOW-1) + 2 x (HIGH-2 - LOW-2) + (HIGH-3 - LOW-3),

onde:

  • HIGH - preço máximo da última barra;
  • HIGH, HIGH-2, HIGH-3 - preços máximo de 1, 2 e 3 períodos atrás;
  • LOW - preço mínimo da última barra;
  • LOW-1, LOW-2, LOW-3 - preços mínimo de 1, 2 e 3 períodos atrás.

Depois disso, calcula-se a soma dessas médias móveis para os últimos 4 períodos, por exemplo, horas ou dias:

Fórmula do Relative Vigor Index

2. A segunda linha é a média móvel ponderada simetricamente de 4 períodos da primeira linha:

RVIsignal = (RVIaverage + 2 * RVIaverage-1 + 2 * RVIaverage-2 + RVIaverage-3)/6

