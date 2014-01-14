O ponto principal do indicador técnico Relative Vigor Index (RVI) é que no mercado altista, o preço de fechamento, como regra, deve ser maior que o preço de abertura.



Isto é o contrário do mercado baixista. Assim, a ideia por trás do Relative Vigor Index é que o vigor ou a energia do movimento é estabelecida por onde os preços terminam no fechamento.



Para normalizar o índice para a faixa de negociação diária, divida a variação de preço pelo alcance máximo de preços no dia. Para fazer um cálculo mais suave, utiliza-se a Média Móvel Simples. 10 é considerado o melhor período. Para evitar prováveis ambiguidades, é preciso construir uma linha de sinal, que é uma média móvel ponderada simetricamente de 4 períodos do RVI. A concordância de linhas serve como um sinal compra ou venda.

Indicador Relative Vigor Index



Fórmula:



O cálculo de RVI é semelhante ao Stochastic Oscillator.



No entanto, o Índice de Vigor compara os níveis relativos de fechamento e de abertura, e não o preço mínimo como é feito pelos oscilador Estocástico. O indicador é calculado como o valor igual à variação do preço real para o período, normalizados para o intervalo máximo de variação de preços para este período, por exemplo, horas ou dias.

RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)



onde:

OPEN - preço de abertura;

HIGH - preço máximo;

LOW - preço mínimo;

CLOSE - preço de fechamento.



Geralmente, o RVI é exibido por duas linhas:

1. A primeira linha é construída da mesma maneira que o RVI, mas em vez da diferença entre preços de abertura e fechamento e entre máximas e mínimas, se utilizam as somas das médias móveis ponderadas simetricamente de 4 períodos. Ou seja, a média ponderada simetricamente de 4 períodos do numerador é calculada:

MovAverage = (CLOSE-OPEN) + 2 * (CLOSE-1 - OPEN-1) + 2 * (CLOSE-2 - OPEN-2) + (CLOSE-3 - OPEN-3)



onde:



CLOSE - preço de fechamento atual;

CLOSE-1, CLOSE-2, CLOSE-3 - preços de fechamento de 1, 2 e 3 períodos atrás;

OPEN - preço de abertura atual;

OPEN-1, OPEN-2, OPEN-3 - preços de abertura de 1, 2 e 3 períodos atrás.

Em seguida, a média móvel ponderada simetricamente de 4 períodos do denominador é encontrada:

RangeAverage = (HIGH-LOW) + 2 x (HIGH-1 - LOW-1) + 2 x (HIGH-2 - LOW-2) + (HIGH-3 - LOW-3),



onde:



HIGH - preço máximo da última barra;

HIGH, HIGH-2, HIGH-3 - preços máximo de 1, 2 e 3 períodos atrás;

LOW - preço mínimo da última barra;

LOW-1, LOW-2, LOW-3 - preços mínimo de 1, 2 e 3 períodos atrás.

Depois disso, calcula-se a soma dessas médias móveis para os últimos 4 períodos, por exemplo, horas ou dias:





2. A segunda linha é a média móvel ponderada simetricamente de 4 períodos da primeira linha: