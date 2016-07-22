コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AML_StDev_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
675
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むAML_StDev指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はAML_StDev.mq5指標ファイルを必要とします。<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置してください。

図1　AML_StDev_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15274

