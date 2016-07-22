無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
AML_StDev_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むAML_StDev指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標はAML_StDev.mq5指標ファイルを必要とします。<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置してください。
図1 AML_StDev_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15274
