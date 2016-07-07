指标 Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal 显示选择柱线上的 Elliott_Wave_Oscillator_Sign 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。

通道应用的算法类似于最简单的之字折线。