Индикатор PChannel3 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор PChannel3Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Канал с алгоритмом построения, аналогичным наипростейшему зигзагу.

Простейший осциллятор, основанный на разнице между ценой и её скользящим средним.