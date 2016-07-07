请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标显示一种品种的价格走势, 并伴随斐波纳契回撤标记。图表上的粉色和蓝色线, 以及斐波纳契回撤标记指明入场方向。如果价格突破低位线则卖出, 如果价格突破高位线则买入。指标在 H1 和更高是工作最佳。支撑/阻力线依据输入参数 iPeriod 定义的局部柱线数量的极值进行计算。
input uint iPeriod=24; //价格极值搜索周期
极值搜索倒计数是从设置在 SignalBar 的柱线开始。
input uint SignalBar=1; //搜索极值的柱线索引
图例.1. ResSupFibo
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15271
ResSup
指标显示一个品种的价格走势。Elliott_Wave_Oscillator_Sign
一款基于 Elliott_Wave_Oscillator 指标算法的信号量指标。
AML_StDev_HTF
指标 AML_StDev 在输入参数中有时间帧选项。Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal
指标 Elliott_Wave_Oscillator_HTF_Signal 显示选择柱线上的 Elliott_Wave_Oscillator_Sign 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。