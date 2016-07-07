指标显示一种品种的价格走势, 并伴随斐波纳契回撤标记。图表上的粉色和蓝色线, 以及斐波纳契回撤标记指明入场方向。如果价格突破低位线则卖出, 如果价格突破高位线则买入。指标在 H1 和更高是工作最佳。支撑/阻力线依据输入参数 iPeriod 定义的局部柱线数量的极值进行计算。

input uint iPeriod= 24 ;

极值搜索倒计数是从设置在 SignalBar 的柱线开始。

input uint SignalBar= 1 ;

图例.1. ResSupFibo