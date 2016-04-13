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Индикаторы

ResSupFibo - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3448
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор показывает импульс цены валютной пары с разметкой Фибо-уровнями. На дисплей выводятся две линии розового и голубого цветов, тем самым указывая направление входа в рынок, и разметка из Фибо-уровней. Если цена пробивает нижнюю линию, то необходимо продавать, если верхнюю, то наоборот покупать. Хорошо работает на таймфреймах от H1 и выше. Линии поддержки и сопротивления рассчитываются как локальные экстремумы за количество баров, определяемое входным параметром индикатора iPeriod.

input uint  iPeriod=24;                     //период поиска экстремумов цены

Отсчёт для поиска экстремумов ведётся от бара за номером, который задаётся во входном параметре SignalBar.

input uint SignalBar=1;                     //номер бара для поиска экстремумов

Рис.1. Индикатор ResSupFibo

Рис.1. Индикатор ResSupFibo

ResSup ResSup

Индикатор показывает импульс цены валютной пары.

PChannel_HTF PChannel_HTF

Индикатор PChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

PChannel3_HTF PChannel3_HTF

Индикатор PChannel3 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

PChannel3Cloud_HTF PChannel3Cloud_HTF

Индикатор PChannel3Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.