Exp_SuperTrend - expert para MetaTrader 5
- 1646
Publicado:
Atualizado:
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador SuperTrend. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se aparecer um ponto colorido do indicador.
Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador SuperTrend.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está destinado para ser usado pelos conselheiros de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo conselheiro são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados do teste para 2015, EURJPY, H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados de teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15239
