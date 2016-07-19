CodeBaseSeções
Exp_WPRSIsignal - expert para MetaTrader 5

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador WPRSIsignal. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se aparecer a seta colorida do indicador.

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador WPRSIsignal.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está destinado para ser usado pelos conselheiros de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo conselheiro são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, EURJPY, H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

