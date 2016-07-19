CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

PChannel3_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
851
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador PChannel3 com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período do gráfico do indicador (timeframe)

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador PChannel3.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador PChannel3_HTF

Fig.1. Indicador PChannel3_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15206

PChannel_HTF PChannel_HTF

Indicador PChannel com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

NRTR_extr NRTR_extr

O indicador de tenência NRTR baseia-se no HIGH e LOW.

PChannel3Cloud_HTF PChannel3Cloud_HTF

Indicador PChannel3Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Exp_StepMA_NRTR Exp_StepMA_NRTR

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador StepMA_NRTR.