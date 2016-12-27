Participe de nossa página de fãs
PChannel3Cloud - indicador para MetaTrader 5
- 1052
Autor real:
Xaoc
O indicador Price Channel com o preenchimento do fundo do canal.
O indicador Price Channel calcula as máxima e mínimas para os valores de preço das barras.
As linhas mostram as máximas e mínimas sobre as quais são desenhadas. Quando o mercado se move acima da linha superior, isso significa que o mercado está se tornando mais forte. Assim, quando o preço cai abaixo da linha inferior, isso significa que o mercado é fraco. O movimento constante acima ou abaixo dos níveis anteriores do canal pode indicar um grande rompimento. Além dos limites do canal, o indicador tem uma linha média, suas metades superior e inferior do canal são preenchidas com cores em vermelho pálido e verde fraco.
Este indicador foi implementado pela primeira vez no MQL4 e publicado na Base de Códigos em 29.12.2005.
Fig.1. O indicador PChannel3Cloud
Fig.2. O indicador PChannel3
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15199
