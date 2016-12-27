Autor real:

Xaoc

O indicador Price Channel calcula as máxima e mínimas para os valores de preço das barras.

As linhas mostram as máximas e mínimas sobre as quais são desenhadas. Quando o mercado se move acima da linha superior, isso significa que o mercado está se tornando mais forte. Assim, quando o preço cai abaixo da linha inferior, isso significa que o mercado é fraco. O movimento constante acima ou abaixo dos níveis anteriores do canal pode indicar um grande rompimento.

Este indicador foi implementado pela primeira vez no MQL4 e publicado na Base de Códigos em 29.12.2005.

Fig.1. O indicador PChannel