价格通道(Price Channel)指标计算了在一定的柱数中最高价的高点和最低价的低点。
指标线显示了它们所绘制的最高价和最低价，当市场价格高于上方线时，说明市场走强；对应地，当价格下滑低于下方线时，表明市场走弱。持续稳定地高于或者低于之前的通道水平可能指示着重要的突破。
本指标最初是使用MQL4语言编写的，首先于2005年12月29日发布在mql4.com的代码库中。
图1. PChannel 指标
Exp_Go
一个基于Go指标信号的交易系统。Exp_FiboCandles
A trading system based on the signals of the FiboCandles indicator.
PChannel3Cloud
在通道背景中进行了填充的价格通道(Price Channel)指标。PChannel3_Cloud_Digit_Grid
在通道中使用彩色填充的价格通道指标，以云的形式画出，在标签中显示了最新的价格，并可以通过把价格四舍五入到一定的小数位数，画出价格网格。