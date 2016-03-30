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Индикаторы

PChannel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2892
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Xaoc

Индикатор Price Channel (ценовой канал) рассчитывает самый высокий максимум и самый низкий минимум для значения цен на барах.

Линии показывают максимумы и минимумы, по которым они построены. Когда рынок двигается выше верхней линии, это означает его усиление. Соответственно, когда цена уходит под нижнюю линию, это означает слабость рынка. Устойчивое движение выше или ниже предшествующих уровней канала может указывать на значительный прорыв.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.12.2005.

Рис.1. Индикатор PChannel

Рис.1. Индикатор PChannel

Exp_Go Exp_Go

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Go.

Exp_FiboCandles Exp_FiboCandles

Торговая система, построенная на сигналах индикатора FiboCandles.

Panel-joke or a game system Panel-joke or a game system

Пример применения библиотеки MasterWindows для создания игровой торговой панели.

PChannel3Cloud PChannel3Cloud

Индикатор Price Channel с фоновой заливкой внутренности канала.