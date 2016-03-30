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PChannel - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Xaoc
Индикатор Price Channel (ценовой канал) рассчитывает самый высокий максимум и самый низкий минимум для значения цен на барах.
Линии показывают максимумы и минимумы, по которым они построены. Когда рынок двигается выше верхней линии, это означает его усиление. Соответственно, когда цена уходит под нижнюю линию, это означает слабость рынка. Устойчивое движение выше или ниже предшествующих уровней канала может указывать на значительный прорыв.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.12.2005.
Рис.1. Индикатор PChannel
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Go.Exp_FiboCandles
Торговая система, построенная на сигналах индикатора FiboCandles.
Пример применения библиотеки MasterWindows для создания игровой торговой панели.PChannel3Cloud
Индикатор Price Channel с фоновой заливкой внутренности канала.