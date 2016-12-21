Pon "Me gusta" y sigue las noticias
PChannel - indicador para MetaTrader 5
El indicador Price Channel (canal de precio) calcula el mayor máximo y el menor mínimo para el valor de los precios en barras.
Las líneas muestran los máximos y los mínimos conforme a los que están construidas. Cuando el mercado se mueve por encima de la línea superior, esto significa que se está reforzando. Por consiguiente, cuando el precio baja de la línea inferior, esto significa que el mercado está débil. Un movimiento estable por encima o por debajo de los límites del canal puede indicar una ruptura considerable.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 29.12.2005.
Fig. 1. Indicador PChannel
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15191
