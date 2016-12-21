CodeBaseSecciones
PChannel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
PChannel.mq5 (5.86 KB) ver
Autor real: Caos


El indicador Price Channel (canal de precio) calcula el mayor máximo y el menor mínimo para el valor de los precios en barras.

Las líneas muestran los máximos y los mínimos conforme a los que están construidas. Cuando el mercado se mueve por encima de la línea superior, esto significa que se está reforzando. Por consiguiente, cuando el precio baja de la línea inferior, esto significa que el mercado está débil. Un movimiento estable por encima o por debajo de los límites del canal puede indicar una ruptura considerable.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 29.12.2005.


Fig. 1. Indicador PChannel

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15191

Exp_Go Exp_Go

Sistema comercial construido con las señales del indicador Go.

Exp_FiboCandles Exp_FiboCandles

Sistema comercial construido con las señales del indicador FiboCandles.

PChannel_HTF PChannel_HTF

Indicador PChannel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

PChannel3Cloud PChannel3Cloud

Indicador Price Channel, que colorea el fondo del canal.