CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_Go - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
826
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
Exp_Go.mq5 (6.6 KB) visualização
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
Go.mq5 (5.72 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Go. Um sinal para executar um negócio é formado no fechamento de uma barra quando a cor das barras do indicador mudar de vermelho para verde ou vice-versa.

O Expert Advisor usa o arquivo compilado do indicador Go.ex5 para esta operação. Salve-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite o uso de Expert Advisors com as corretoras que oferecem um spread diferente de zero e a opção para definir o Stop Loss e o Take Profit durante a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algorítmos de Negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram usados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociações no gráfico

Fig. 1. Exemplos de negociações no gráfico

Resultados de testes para 2015 no GBPJPY H1:

Fig. 2. Gráfico de resultados dos testes

Fig. 2. Gráfico de resultados dos testes

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15190

Exp_FiboCandles Exp_FiboCandles

Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador FiboCandles.

Exp_Candles_Smoothed Exp_Candles_Smoothed

Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Candles_Smoothed.

PChannel PChannel

O indicador Price Channel calcula as máxima e mínimas para os valores de preço das barras.

PChannel3Cloud PChannel3Cloud

O indicador Price Channel com o preenchimento do fundo do canal.