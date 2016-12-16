und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
PChannel - Indikator für den MetaTrader 5
- 1023
Echter Autor:
Xaoc
Der Price Channel Indikator berechnet das höchste Hoch und tiefste Tief für die Preise der Balken.
Linien zeigen die Hochs und Tiefs, an denen sie gezeichnet werden. Wenn sich der Markt über der oberen Linie bewegt, bedeutet dies, dass der Markt stärker wird. Dementsprechend fällt der Preis unter der unteren Linie, bedeutet dies, dass der Markt schwach ist. Stetige Bewegung über oder unter das frühere Niveau des Kanals kann auf einen großen Ausbruch hinweisen.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 29.12.2005.
Abb.1. Der PChannel Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15191
