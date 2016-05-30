O indicador Price Channel (canal de preço) calcula o maior máximo e o maior mínimo para o valor de trading nas barras, condicionadas pelo comprimento do intervalo de saída.

As linhas mostram o máximo e mínimo para a negociação segundo a qual elas estão construídas. Quando o mercado se move para acima da linha, isto significa fortalecimento. Da mesma forma, quando o preço fica abaixo da linha, isto significa fraqueza do mercado. O movimento constante acima ou embaixo das linhas do canal pode indicar um avanço significativo.