Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Price Channel - indicador para MetaTrader 4
- 2607
-
O indicador Price Channel (canal de preço) calcula o maior máximo e o maior mínimo para o valor de trading nas barras, condicionadas pelo comprimento do intervalo de saída.
As linhas mostram o máximo e mínimo para a negociação segundo a qual elas estão construídas. Quando o mercado se move para acima da linha, isto significa fortalecimento. Da mesma forma, quando o preço fica abaixo da linha, isto significa fraqueza do mercado. O movimento constante acima ou embaixo das linhas do canal pode indicar um avanço significativo.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8044
