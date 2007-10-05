Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Solar Winds - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12785
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Yura Prokofiev
Прикол только в том, что этот индикатор, скажем так, динамический. То есть, он может перерисовывать более десяти (!) баров. И то, что вы видите, как зеленое, раньше было красным. И стало зеленым только потому, что тренд пошел вверх.
Прикол только в том, что этот индикатор, скажем так, динамический. То есть, он может перерисовывать более десяти (!) баров. И то, что вы видите, как зеленое, раньше было красным. И стало зеленым только потому, что тренд пошел вверх.
BullsBearsEyes
Индикатор Bulls Bears Eyes.3C JRSX H
Благодаря использованию более совершенных алгоритмов сглаживания этот RSI имеет меньшее запаздывание и более гладкую форму кривой.
T3 TRIX (ROC of T6)
Индикатор TRIX представляет из себя процентную скорость изменения (rate-of-change) сглаженной экспоненциальной МА цены закрытия.RBCI
Индикатор RBCI