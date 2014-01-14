Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
iS7N_SacuL.mq5 - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
2197
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador iS7N_SacuL.mq5 está baseado no indicador original 'Lucas1.mq4', escrito em MQL4.
Parâmetros:
- Per - período do indicador, na verdade é o número de barras utilizado para o cálculo (na versão original - os valores de 4 a 12 são usados para reversão)
- Pro - deslocamento em porcentagem do canal(na versão original é usado como uma sensibilidade para a ruptura do canal de -10 a 40). Se Pro é igual a 0 ou negativo, não existirá qualquer ruptura do canal e não aparecerá as setas.
Duas versões deste indicador podem ser utilizadas na estratégia de negociação, por exemplo, o primeiro com os parâmetros de 7\25 (para os pontos de entrada), o segundo com parâmetros (5\-5) para stop móvel..
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/115
