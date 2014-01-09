一个典型而且足够平滑的振荡指标, 可以用于所有资产的振荡分析. 最切实的是使用这个振荡指标定义趋势. 如果当指标为绿色,指标值大于0, 表示向上趋势. 如果当指标为红色,指标值小于0, 表示向下趋势. 亮色表明和趋势移动方向一致, 而暗色表明方向和趋势不一致.

本指标首先于2007年10月5日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

图1 SolarWinds 指标