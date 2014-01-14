Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Simple MA Expert Advisor - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2243
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
EA realmente simples para quem precisa de um exemplo e para quem está à procura de algo para testar no Testador de Estratégias.
O EA é baseado em duas linhas MA. Se uma linha está cruzando outra, então entra vendido ou comprado.
M30, após a otimização.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/103
O script recebe o conteúdo da área de transferência do Windows e cola no gráfico.RAVI_FX_Fisher
Oscilador não normalizado utilizando a Transformação Fischer
O indicador plota níveis Pivot para todo o histórico disponível. Existem 5 variantes de níveis Pivot que são suportados: clássico, Fibonacci, Demark, Camarilla, Woodies. Existem 3 períodos de apuração: diário, semanal, mensal. Para os níveis pivot diário é possível especificar hora pelo deslocamento GMT.Linhas Matemáticas Murrey (Suporte e resistência)
O indicador traça Linhas Matemáticas Murrey para todo o histórico disponível, ele não usa nenhum objeto.