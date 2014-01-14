CodeBaseSeções
Experts

Simple MA Expert Advisor - expert para MetaTrader 5

Karlis Balcers
Visualizações:
2243
Avaliação:
(51)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

EA realmente simples para quem precisa de um exemplo e para quem está à procura de algo para testar no Testador de Estratégias.

O EA é baseado em duas linhas MA. Se uma linha está cruzando outra, então entra vendido ou comprado.

Simple MA Expert Advisor


M30, após a otimização.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/103

