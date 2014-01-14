CodeBaseSeções
Bollinger Bandwidth 1.0 para MetaTrader 5 - indicador para MetaTrader 5

O indicador mede a distância entre as Bandas Bollinger ®, fornecendo um indicador singular que utiliza as técnicas do MetaTrader 5 para simplificar os cálculos Bollinger.

Esta nova versão projetado com MetaTrader 5 utiliza os cálculos da iBands e eles são chamados para executar os cálculos necessários a fim de obter a diferença entre larguras de banda superiores e inferiores.

Esta versão também vem com uma tentativa de fornecer as configurações de dígitos de modo que você pode colocar 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos ou 5 dígitos e o valor resultante deverá vir correto.

As configurações de dígitos pode precisar de ajustes, talvez não tenha sido levado em consideração todas as variantes.

Bollinger Bandwidth 1.0 para MetaTrader 5

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/105

