Bollinger Bandwidth 1.0 para MetaTrader 5

O indicador mede a distância entre as Bandas Bollinger ®, fornecendo um indicador singular que utiliza as técnicas do MetaTrader 5 para simplificar os cálculos Bollinger.



Esta nova versão projetado com MetaTrader 5 utiliza os cálculos da iBands e eles são chamados para executar os cálculos necessários a fim de obter a diferença entre larguras de banda superiores e inferiores.

Esta versão também vem com uma tentativa de fornecer as configurações de dígitos de modo que você pode colocar 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos ou 5 dígitos e o valor resultante deverá vir correto.

As configurações de dígitos pode precisar de ajustes, talvez não tenha sido levado em consideração todas as variantes.