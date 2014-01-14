Participe de nossa página de fãs
Bollinger Bandwidth 1.0 para MetaTrader 5 - indicador para MetaTrader 5
O indicador mede a distância entre as Bandas Bollinger ®, fornecendo um indicador singular que utiliza as técnicas do MetaTrader 5 para simplificar os cálculos Bollinger.
Esta nova versão projetado com MetaTrader 5 utiliza os cálculos da iBands e eles são chamados para executar os cálculos necessários a fim de obter a diferença entre larguras de banda superiores e inferiores.
Esta versão também vem com uma tentativa de fornecer as configurações de dígitos de modo que você pode colocar 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos ou 5 dígitos e o valor resultante deverá vir correto.
As configurações de dígitos pode precisar de ajustes, talvez não tenha sido levado em consideração todas as variantes.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/105
Indicador que determina a reversão de tendência com base nas Bandas de Bollinger.isNewBar
A função permite verificar se uma nova barra apareceu no timeframe especificado.
Oscilador não normalizado utilizando a Transformação FischerClipboard
O script recebe o conteúdo da área de transferência do Windows e cola no gráfico.