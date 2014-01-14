Participe de nossa página de fãs
Clipboard - script para MetaTrader 5
- Publicado por:
- ---
- Visualizações:
- 1713
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O script recebe o conteúdo da área de transferência do Windows e cola no gráfico.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/104
