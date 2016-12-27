CodeBaseSeções
Nikolay Kositsin
Autor real:

Yuriy Tokman (YTG)

O indicador RSI está na janela do gráfico principal em relação ao indicador Média Móvel. O indicador RSI é mostrado em azul, a linha da Média Móvel em laranja e os níveis com os valores padrão são mostrados como bordas de um canal em cinza claro.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input uint PeriodRSI=14;                              // Período do indicador RSI
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA;             // Método de média
input uint XLength=12;                                // Profundidade da média                    
input int XPhase=15;                                  // Parâmetro suavizado,
//---- Para JJMA com uma variação de -100 ... +100, influencia a qualidade do processo de transição;
//---- Para VIDIA é um período CMO, para AMA é um período de média lento
input double Dev=10.0;                                // Desvio da largura do canal
input ENUM_APPLIED_PRICE  Applied_price=PRICE_CLOSE;  // Tipo de preço ou manipulador
input uint  Level_RSI_UP = 60;                        // Nível sobrecomprado
input uint  Level_RSI_DN = 40;                        // Nível de sobrevendido
input int Shift=0;                                    // Deslocamento horizontal do indicador em barras

O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".

Fig.1. O indicador RSI_Chart

Fig.1. O indicador RSI_Chart

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15084

