O indicador RSI está na janela do gráfico principal em relação ao indicador Média Móvel. O indicador RSI é mostrado em azul, a linha da Média Móvel em laranja e os níveis com os valores padrão são mostrados como bordas de um canal em cinza claro.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input uint PeriodRSI=14; // Período do indicador RSI input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMMA; // Método de média input uint XLength=12; // Profundidade da média input int XPhase=15; // Parâmetro suavizado, //---- Para JJMA com uma variação de -100 ... +100, influencia a qualidade do processo de transição; //---- Para VIDIA é um período CMO, para AMA é um período de média lento input double Dev=10.0; // Desvio da largura do canal input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // Tipo de preço ou manipulador input uint Level_RSI_UP = 60; // Nível sobrecomprado input uint Level_RSI_DN = 40; // Nível de sobrevendido input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras
O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".
Fig.1. O indicador RSI_Chart
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15084
