WoodiesCCI - indicador para MetaTrader 5

Ken Wood (Woodie) | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Dmitry Voronkov
Visualizações:
2951
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

Os detalhes sobre estratégia de negociação CCI de Woodie pode ser encontrada no site de Ken Wood (Woodie).

WoodiesCCI

Prazo do indicador pode ser especificado nos parâmetros de entrada:


Se você encontrou erros, por favor envie mensagens no Fórum.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/92

