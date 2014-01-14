Participe de nossa página de fãs
Parabolic SAR Colorido - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2702
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Adicionado cores para Parabolic SAR.
O indicador técnico Parabolic SAR foi desenvolvido para analisar os mercados de tendências. O indicador é construído sobre o gráfico de preços. Este indicador é semelhante à Média Móvel com a única diferença que Parabolic SAR move-se com maior aceleração e pode alterar a sua posição em termos de preço. O indicador visualizado abaixo dos preços significa que o mercado touro está dominado (Tendência Altista), quando o mercado é de baixa (Tendência Baixista), o indicador é visualizado acima dos preços.
Se o preço cruza as linhas Parabolic SAR, o indicador muda de posição e os suas valores ficam situados no outro lado do preço. Quando essa mudança de posição do indicador acontece, a máxima ou mínima do preço para o período anterior serve de ponto de partida. Quando o indicador muda de posição é um sinal de fim tendência (fase de correção ou lateralidade).
