Parabolic SAR Colorido

Adicionado cores para Parabolic SAR.

O indicador técnico Parabolic SAR foi desenvolvido para analisar os mercados de tendências. O indicador é construído sobre o gráfico de preços. Este indicador é semelhante à Média Móvel com a única diferença que Parabolic SAR move-se com maior aceleração e pode alterar a sua posição em termos de preço. O indicador visualizado abaixo dos preços significa que o mercado touro está dominado (Tendência Altista), quando o mercado é de baixa (Tendência Baixista), o indicador é visualizado acima dos preços.



Se o preço cruza as linhas Parabolic SAR, o indicador muda de posição e os suas valores ficam situados no outro lado do preço. Quando essa mudança de posição do indicador acontece, a máxima ou mínima do preço para o período anterior serve de ponto de partida. Quando o indicador muda de posição é um sinal de fim tendência (fase de correção ou lateralidade).

