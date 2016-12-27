Participe de nossa página de fãs
Exp_ColorXMACDCandle - expert para MetaTrader 5
Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorXMACDCandle. O sinal é formado quando uma barra está sendo fechada. O Expert Advisor usa um dos dois métodos para determinar a tendência, dependendo do valor de entrada:
input TrendMode TMode=Cross; // Método de detecção de tendências
- Na intersecção da linha de sinal e do histograma do XMACD com a alteração da cor da linha de sinal de ColorXMACDCandle;
- Após a mudança de cor dos candles ColorXMACDCandle.
O Expert Advisor usa o arquivo compilado do indicador colorxmacdcandle.ex5 para esta operação. Salve-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Observe que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite o uso de Expert Advisors com as corretoras que oferecem um spread diferente de zero e a opção para definir o Stop Loss e o Take Profit durante a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algorítmos de Negociação.
Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram usados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Exemplos de negociações no gráfico
Resultados para 2015 no EURUSD H8:
Fig. 2. Gráfico de resultados dos testes
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14980
