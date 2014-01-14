CodeBaseSeções
iUniMA - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
3697
(29)
A Média móvel Universal permite selecionar qualquer tipo de média móvel incluída no terminal do cliente MetaTrader 5.

Significado dos parâmetros:
  • MAMethod - tipo da MA;
  • MAPeriod - período;
  • MAPrice - aplicação do preço.
Parâmetros adicionais:
  • AMAFast - período da EMA rápida para AMA;
  • AMASlow - período da EMA lenta para AMA;
  • CMOPeriod - período de CMO para VIDYA (a ordem dos parâmetros Vidya é alterada em comparação com as propriedades do indicador Vidya no terminal do cliente).

O nome da MA, o seu período, aplicação do preço e outros parâmetros são mostrados na ajuda pop-up.

iUniMA (Média Móvel Universal)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/139

