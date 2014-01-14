Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
iUniMA - indicador para MetaTrader 5
A Média móvel Universal permite selecionar qualquer tipo de média móvel incluída no terminal do cliente MetaTrader 5.
- Simples;
- Exponencial;
- Suavizaad;
- Linear Ponderada;
- AMA (Média Móvel Adptativa);
- DEMA (Média Móvel Exponencial Dupla);
- FRAMA (Média Móvel Adptativa Fractal);
- TEMA (Média Móvel Exponencial Tripla);
- VIDYA (Média de Índice Dinâmico Variável).
- MAMethod - tipo da MA;
- MAPeriod - período;
- MAPrice - aplicação do preço.
- AMAFast - período da EMA rápida para AMA;
- AMASlow - período da EMA lenta para AMA;
- CMOPeriod - período de CMO para VIDYA (a ordem dos parâmetros Vidya é alterada em comparação com as propriedades do indicador Vidya no terminal do cliente).
O nome da MA, o seu período, aplicação do preço e outros parâmetros são mostrados na ajuda pop-up.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/139
