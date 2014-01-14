A Média móvel Universal permite selecionar qualquer tipo de média móvel incluída no terminal do cliente MetaTrader 5.

Simples;

Exponencial;

Suavizaad;

Linear Ponderada;

AMA (Média Móvel Adptativa);

DEMA (Média Móvel Exponencial Dupla);

FRAMA (Média Móvel Adptativa Fractal);

TEMA (Média Móvel Exponencial Tripla);

VIDYA (Média de Índice Dinâmico Variável).

MAMethod - tipo da MA;

- tipo da MA; MAPeriod - período;

- período; MAPrice - aplicação do preço.

AMAFast - período da EMA rápida para AMA;

- período da EMA rápida para AMA; AMASlow - período da EMA lenta para AMA;

- período da EMA lenta para AMA; CMOPeriod - período de CMO para VIDYA (a ordem dos parâmetros Vidya é alterada em comparação com as propriedades do indicador Vidya no terminal do cliente).

O nome da MA, o seu período, aplicação do preço e outros parâmetros são mostrados na ajuda pop-up.