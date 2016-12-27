CodeBaseSeções
Experts

Exp_RVI_Histogram - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
734
Avaliação:
(18)
Publicado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
rvi_histogram.mq5 (8.14 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_rvi_histogram.mq5 (7.94 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador RVI_Histogram. O sinal é formado quando uma barra está sendo fechada. O Expert Advisor usa um dos dois métodos para determinar a tendência, dependendo do valor de entrada:

input TrendMode TMode=Cross;                      // Método de detecção de tendências
  1. Na intersecção do sinal e da linha principal do indicador com a mudança da cor da nuvem de sinal;
  2. Quando a cor do histograma muda de um cinza neutro para rosa ou verde, significa que o oscilador RVI entra na zona sobrecomprada ou de sobrevendida.

O Expert Advisor usa o arquivo compilado do indicador RVI_Histogram.ex5 para esta operação. Salve-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite o uso de Expert Advisors com as corretoras que oferecem um spread diferente de zero e a opção para definir o Stop Loss e o Take Profit durante a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algorítmos de Negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram usados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociações no gráfico

Resultados dos testes para 2015 no EURUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados dos testes

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14972

