O oscilador RVI_Histogram com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

O indicador requer o arquivo RVI_Histogram.mq5. Coloque-o no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador RVI_Histogram_HTF