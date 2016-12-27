Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RVI_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 807
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O oscilador RVI_Histogram com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador requer o arquivo RVI_Histogram.mq5. Coloque-o no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador RVI_Histogram_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14973
Exp_RVI_Histogram
Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador RVI_Histogram.Exp_MAOscillatorHist
Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador MAOscillatorHist.
CCI_Histogram
O indicador clássico Commodity Channel Index, implementado como um histograma com indicação de cor para entrar nas áreas sobrecompradas e sobrevendidas.RSI_Histogram_HTF
O oscilador RSI_Histogram com a opção de seleção de timeframe disponível nos parâmetros de entrada.