CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

XMA_BBx5 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
836
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
xma_bbx5.mq5 (14.39 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Dois canais de Bandas de Bollinger com base em uma média móvel, com a exibição dos últimos valores como rótulos de preços.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. O Indicador XMA_BBx5

Figura 1. O Indicador XMA_BBx5

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14840

XMA_BBx3 XMA_BBx3

Canal de Bollinger Bands com a exibição dos últimos valores como rótulos do preço.

Exp_BSI Exp_BSI

Sistema de negociação com base nos sinais do indicador BSI.

XMA_BBx5_Cloud XMA_BBx5_Cloud

Dois canais de Bandas de Bollinger com base em uma média móvel, desenhados como uma nuvem colorida com a exibição dos últimos valores como rótulos de preços.

XMA_BBx5_Cloud_HTF XMA_BBx5_Cloud_HTF

O indicador XMA_BBx5_Cloud com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.