XMA_BBx5_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
735
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
O indicador XMA_BBx5_Cloud com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador XMA_BBx5_Cloud.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador XMA_BBx5_Cloud_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14842

