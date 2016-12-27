Participe de nossa página de fãs
Price_Channel_Central - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Yuriy Tokman (YTG)
O indicador Channel.
- A linha superior do canal — o valor máximo de uma barra em uma quantidade especificada de barras.
- A linha inferior do canal — o valor mínimo de um barra em uma determinada quantidade de barras.
- A linha do meio do canal — o valor médio das linhas superior inferior.
O indicador também mostra os níveis do canal atual como rótulos do preço e do tipo do sinal para a tomada de decisões de negociação.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 10.09.2015.
Figura 1. O indicador Price_Channel_Central
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14811
