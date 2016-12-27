Autor real:

Yuriy Tokman (YTG)

O indicador Channel.

A linha superior do canal — o valor máximo de uma barra em uma quantidade especificada de barras.

A linha inferior do canal — o valor mínimo de um barra em uma determinada quantidade de barras.

A linha do meio do canal — o valor médio das linhas superior inferior.

O indicador também mostra os níveis do canal atual como rótulos do preço e do tipo do sinal para a tomada de decisões de negociação.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 10.09.2015.

Figura 1. O indicador Price_Channel_Central