CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Price_Channel_Central - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1477
Avaliação:
(24)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Yuriy Tokman (YTG)

O indicador Channel.

  • A linha superior do canal — o valor máximo de uma barra em uma quantidade especificada de barras.
  • A linha inferior do canal — o valor mínimo de um barra em uma determinada quantidade de barras.
  • A linha do meio do canal — o valor médio das linhas superior inferior.

O indicador também mostra os níveis do canal atual como rótulos do preço e do tipo do sinal para a tomada de decisões de negociação.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 10.09.2015.

Figura 1. O indicador Price_Channel_Central

Figura 1. O indicador Price_Channel_Central

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14811

BSI_HTF BSI_HTF

O indicador BSI com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

BSI BSI

O indicador Bounce Strenght (BSI) mostra a intensidade do salto de acordo com o método Wyckoff.

Price_Channel_Central_HTF Price_Channel_Central_HTF

O indicador Price_Channel_Central com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

Exp_BSI Exp_BSI

Sistema de negociação com base nos sinais do indicador BSI.