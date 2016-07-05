CodeBaseKategorien
Price_Channel_Central - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Echter Autor:

Yuriy Tokman (YTG)

Der Channel Indikator.

  • Die obere Linie des Kanals — der Maximalwert eines Balkens in der angegebenen Menge von Balken.
  • Die untere Linie des Kanals — der Minimalwert eines Balkens in der angegebenen Menge von Balken.
  • Die mittlere Linie des Kanals — der mittlere Wert der oberen und unteren Linien.

Der Indikator zeigt auch die Levels des aktuellen Kanals sowie Preislabels und den Typ des Signals um Trading-Entscheidungen zu treffen.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 10.09.2015.

Abbildung 1. Der Price_Channel_Central Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14811

