Price_Channel_Central - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
Yuriy Tokman (YTG)
Der Channel Indikator.
- Die obere Linie des Kanals — der Maximalwert eines Balkens in der angegebenen Menge von Balken.
- Die untere Linie des Kanals — der Minimalwert eines Balkens in der angegebenen Menge von Balken.
- Die mittlere Linie des Kanals — der mittlere Wert der oberen und unteren Linien.
Der Indikator zeigt auch die Levels des aktuellen Kanals sowie Preislabels und den Typ des Signals um Trading-Entscheidungen zu treffen.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 10.09.2015.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14811
