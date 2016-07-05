Echter Autor:

Yuriy Tokman (YTG)

Der Channel Indikator.

Die obere Linie des Kanals — der Maximalwert eines Balkens in der angegebenen Menge von Balken.

Die untere Linie des Kanals — der Minimalwert eines Balkens in der angegebenen Menge von Balken.

Die mittlere Linie des Kanals — der mittlere Wert der oberen und unteren Linien.

Der Indikator zeigt auch die Levels des aktuellen Kanals sowie Preislabels und den Typ des Signals um Trading-Entscheidungen zu treffen.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 10.09.2015.

Abbildung 1. Der Price_Channel_Central Indikator