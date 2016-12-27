Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Price_Channel_Central_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1065
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador Price_Channel_Central com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador Price_Channel_Central.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador Price_Channel_Central_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14812
Price_Channel_Central
O indicador Channel. O indicador também mostra os níveis do canal atual como rótulos do preço e do tipo do sinal para a tomada de decisões de negociação.BSI_HTF
O indicador BSI com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.