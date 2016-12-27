CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Price_Channel_Central_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1065
Avaliação:
(21)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador Price_Channel_Central com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador Price_Channel_Central.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador Price_Channel_Central_HTF

Figura 1. O indicador Price_Channel_Central_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14812

Price_Channel_Central Price_Channel_Central

O indicador Channel. O indicador também mostra os níveis do canal atual como rótulos do preço e do tipo do sinal para a tomada de decisões de negociação.

BSI_HTF BSI_HTF

O indicador BSI com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

Exp_BSI Exp_BSI

Sistema de negociação com base nos sinais do indicador BSI.

XMA_BBx3 XMA_BBx3

Canal de Bollinger Bands com a exibição dos últimos valores como rótulos do preço.